Esnafın ara tatili fırsata çevirdiği Uludağ'da, tatil için kayak merkezine gidenler fahiş fiyatlardan yakınıyor.

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Araçlara taş atan gençler, kazaya sebep olacaktı

Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.