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Araçlara taş atan gençler, kazaya sebep olacaktı

Mersin'de bir grup gencin bulundukları tepeden yoldan geçen araçlara taş atması, çevredeki bir kadın tarafından görüntülendi. Sürücüler taşlardan manevra yaparak kurtuldu.

DHA | 21.01.2020 - 09:45..
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Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarındaki tepeye çıkan 4 genç, alt taraftaki bulvardan geçen araçlara taş atmaya başladı.

Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin, kaza yapmasına ramak kaldı.

Araçlara taş atan gençler, kazaya sebep olacaktı

SIK SIK TAŞ ATIYORLAR

Alkol aldığı iddia edilen gençlerin taş attığı sırada kayıt yapan kadın, gençlere tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi. Vatandaşlar, güvenlik önlemi alınması için yetkililere çağrı yaptı.

Araçlara taş atan gençler, kazaya sebep olacaktı

Araçlara taş atan gençler, kazaya sebep olacaktı

Araçlara taş atan gençler, kazaya sebep olacaktı

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