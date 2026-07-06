Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor

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Transferin hızlı takımı Trabzonspor, bir transfer için daha geri sayıma geçti.

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen milli futbolcu Aral Şimşir'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavililer, Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

TRABZON, ARAL ŞİMŞİR'İ GETİRİYOR

Trabzonspor, milli futbolcu ile anlaştıktan sonra Midtjylland cephesinin 13 milyon euro artı bonuslar şeklindeki talebini kabul etti.

Bu bonservis, Trabzonspor'un transfer rekoru olarak kayıtlara geçecek.

Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda tüm pürüzleri çözdü. 24 yaşındaki futbolcunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

DANİMARKA'DA 'YILIN PROFİLİ' SEÇİLDİ

Geçen sezon 54 maçta süre bulan Aral Şimşir, 12 gol attı ve 21 asist yaptı.

Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, geçen sezonda gösterdiği müthiş performansla Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Profili" seçilmişti.

TRANSFER ŞOV SÜRÜYOR

Öte yandan Trabzonspor, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna katmıştı.