Aral Şimşir, Trabzonspor'da ilk idmanına çıktı
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, bordo-mavililerin akşam antrenmanında yer aldı.
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular kor çalışması yaptı.
Akşam antrenmanına teknik ısınmayla başlayan bordo-mavililer, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.
ARAL İDMANA KATILDI
Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir de akşam antrenmanında yer aldı.
Öte yandan antrenman öncesi futbol okulları da tesisleri ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)