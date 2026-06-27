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Aras Kargo, Dilek Kınık Ekşi'yi kadrosuna kattı

Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Dilek Kınık Ekşi'yi renklerine bağladığını duyurdu.

AA AA
Aras Kargo, Dilek Kınık Ekşi'yi kadrosuna kattı
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 31 yaşındaki libero Dilek Kınık Ekşi ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1995 doğumlu tecrübeli libero Dilek Kınık, yeni sezonda takımımızda mücadele edecek. Yeni evine hoş geldin Dilek." ifadeleri kullanıldı.

KUZEYBORU'DA OYNADI

Dilek Kınık Ekşi, geride kalan sezonu Kuzeyboru'da tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)