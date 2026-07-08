Araştırma ortaya koydu: Ağaçlara tırmanan çocuklar bu yeteneği daha fazla geliştiriyor

Çocukların ağaçlara tırmanması, yüksek hızda koşması veya bilinmeyen yerleri keşfetmesi gibi aktiviteler, ebeveynler için riskli görülüyor.

Evrimsel Psikoloji dergisinde yer alan bir araştırmaya göre, bu tür oyunlar çocukların duygusal gelişimlerinde kritik bir rol oynuyor.

Ağaca tırmanmanın çocuklara kazandırdığı yetenekler

Çocuklar, kendilerini kontrollü bir şekilde korkuya ve adrenaline maruz bırakarak, bu duyguları nasıl yöneteceklerini ve kendi sınırlarını nasıl tanıyacaklarını öğrenirler.

Bir ağaca tırmanırken çocuk; denge, güç ve koordinasyonun yanı sıra, ayağını nereye koyacağını ve dalın ağırlığı taşıyıp taşımayacağını hesaplamak zorundadır.

Çocuklar bu aktiviteler sayesinde, sınırları dahilindeki zorlayıcı bir deneyim ile gerçekten tehlikeli ve yaralanmaya açık bir durum arasındaki farkı ayırt etmeyi öğrenirler.

Aşırı koruma gelişimi sınırlıyor

Uzmanlar, bu yaklaşımın çocukları gereksiz tehlikelere atmak anlamına gelmediğini, güvenli ortamlarda ve yetişkin gözetiminde bu deneyimlerin yaşanması gerektiğini vurguluyor.

Çocukların hata yapabileceği ve tekrar deneyebileceği alanları ellerinden almak, bağımsızlık ve özgüven kazanma fırsatlarını da kısıtlamış oluyor.

Aşırı korumacı bir tutum, çocuğun gelişimi için temel olan öğrenme fırsatlarını sınırlıyor.

Ağaca tırmanmak, çocuğun belirsizlikle başa çıkmasını ve her harekette kendi sınırlarını test etmesini sağlayan bir öğrenme süreci olarak kabul ediliyor.