Arda Güler, Türkiye - ABD maçının oyuncusu seçildi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi.

Milliler, ilk yarısını 2-1 önde bitirdiği müsabakadan 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grubu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 4. sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, grupta Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti.

Arda Güler, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu oldu

GOL NASIL GELİŞTİ?

Millilerde Arda Güler, bu turnuvadaki ilk golü attı.

Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta topla buluşan Arda, kale önüne ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

90 DAKİKA OYNADI

ABD müsabakasıyla milli takımdaki 33. maçını oynayan 21 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

Mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Arda Güler, bu başarılı performansının ardından Türkiye-ABD maçının oyuncusu seçildi.

Arda, maç sonu ise ödülüyle kameralara poz verdi.