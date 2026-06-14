Arda Turan, Ukrayna'da yılın teknik direktörü seçildi
Shaktar Donetsk ile ligde şampiyon olan UEFA Konferans Ligi'nde de yarı final oynayan Arda Turan, Ukrayna'da yılın teknik direktörü oldu.
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Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.
Ligin internet sitesindeki açıklamaya göre oylamada rakiplerini geride bırakan Arda Turan, 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ OLAN İSİMLER
Oylamada LNZ Cherkasy'nin teknik direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci, Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.
LİGDE ŞAMPİYON OLDU, AVRUPA'DA YARI FİNAL OYNATTI
Arda Turan yönetiminde geride kalan sezon Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde ise yarı final oynama başarısı gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)