Arda Turan'ın 4 yılda şaşırtan değişimi

Ukrayna ekiplerindne Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılmıştı.

Turan'ın yaklaşık dört yıl arayla çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Arda Turan'ın özellikle saç kesimi ve beyazlayan sakalları dikkat çekti.

4 YILLIK DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Son dönemdeki imaj değişikliğiyle de konuşulan Arda Turan'ın son görüntüleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken binlerce yorum yapıldı.

Turan'ın sakallarını boyayarak kendisini bilerek yaşlı gösterdiğini söyleyenler de, teknik direktörlüğün stresli bir iş olduğunu öne sürenler de oldu.

SAÇLAR GİTTİ, SAKALLAR BEYAZLADI

Öte yandan 2025 yazında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in başına geçen genç teknik adam, ilk sezonunda takımını lig şampiyonluğuna taşıyarak Avrupa'da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.