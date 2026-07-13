Ardahan'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkiinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZE 946 plakalı panelvan ile 54 BK 700 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan kişiler yaralandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza alanında güvenlik önlemi alırken yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin hastanelerde sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik güçleri, kazanın meydana geliş nedenini ve tarafların kusur durumunu belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.