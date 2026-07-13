Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İmalat sanayi için 250 milyar liralık bir finansman

NATO Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Toplantıda zirvenin yansımalarının yanı sıra ekonomi alanındaki çalışmalar da masaya yatırıldı.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİ PROGRAMI GENİŞLİYOR"

Burada yatırımcıların için önemli bir müjdeyi paylaşan Erdoğan, "Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz.

Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilecek programın bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz.

Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil işletme sermaye noktasında da uygun koşullu finansman imkanını güçlendiriyoruz." dedi.

"İMALAT SANAYİ İÇİN 250 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN"

Konuşmasının devamında ikinci bir müjdeyi daha daha duyuran Cumhurbaşkanı, "İmalat sanayi için 250 milyar liralık bir finansmanın önünü açıyoruz.

6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz, bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİMİN YAVAŞLAMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bu konuda desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üretimin yavaşlamaması için gerekli adımları atıyoruz. Kurumlar vergisi oranını yüzde 12,5'e indirdik.

İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz." diye konuştu.