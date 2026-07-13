İstanbul'dan uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler Sakarya'da yakalandı

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve G.İ. isimli şahısların kullandığı bir araçla İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu madde sevk edileceğini tespit etti.

Aracın İstanbul’dan hareket etmesi üzerine fiziki takip başlatan ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde operasyon düzenledi.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda 2 parça halinde 113,35 gram metamfetamin, 100 gram ketamin, 9 adet extacy hap, 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 110 bin TL ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.A. ve G.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.