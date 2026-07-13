Zonguldak'ta rampayı çıkamayan beton mikseri kontrolden çıktı
Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan beton mikseri bir evin çatısına düştü. Evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde öğle saatlerinde Güney Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana gelen olayda rampa yukarı çıkmaya çalışan resmi plakalı 67 DC 307 beton mikseri, henüz belirlenemeyen nedenle geri kaymaya başladı.
EVİN ÇATISINA DÜŞTÜ
Sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yol kenarındaki bir evin çatısına düşerek durabildi.
Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede evde kaza sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Şans eseri yaralanan olmazken, evde ve beton mikserinde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)