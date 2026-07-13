Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok

NATO Zirvesi bitti ama Türkiye'nin sergilediği misafirperverlik ve zirvenin azametinin liderlerde ve basın mensuplarında bıraktığı etki bitmedi.

Ülkelerine dönen liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamadan başlayıp yolcu ettiği ana kadar her şeyin dört dörtlük olduğunu dillendirmesinin üzerine bir de Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği yerli üretim silah ve mermiler de ülkelerin gündemine oturdu.

MEHTER TAKIMI VE YENİÇERİLER ZİRVEDE BOY GÖSTERDİ

Liderlerin Külliye'deki akşam yemeği resepsiyonuna geldikleri alanda bulunan mehter takımı ve 200 yıl sonra ilk defa resmi bir törende yer alan yeniçeri askerleri de hem basında hem de sosyal mecralara en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mehter takımı ve alanda bulunan yeniçeriler ile Türk Devletleri bayrakları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tercümanından bilgi aldığı anlar da kameralara yansıyanlar arasında tarihe not olarak düştü.

MEHTER VE YENİÇERİ YUNAN BAŞBAKANIN AYARLARINI BOZDU

Henüz 38 yaşında olan İzlanda Başbakanının mehter takımına ve karşılama töreni karşısındaki şaşkın bakışları, Yunan Başbakan Miçotakis'in mehter marşı ile karşılandıktan sonraki gün yürüyüşünün değişmesi gibi birçok detay hem uluslararası basında hem de iç basın ve sosyal mecralarda binlerce kez paylaşıldı.

Ülkemizde daha önce mehter takımına sırtını dönenlerin olduğu bilgisini de unutmayarak tüm bu gelişmeleri bir kenara koyduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam (13 Temmuz) Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda da bu noktaya değindi.

"ARTIK REDDİ MİRAS YAPAN BİR TÜRKİYE YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 13 Temmuz akşamı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada bu konuya değinerek, Türkiye'nin tarihî mirasına sahip çıktığını vurguladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle mehter marşından, yeniçeriden ve merasimlerin tarihimize yaraşır şekilde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin ister etmeyin ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti, mazisi şanla ve şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilesinin son halkasıdır.”