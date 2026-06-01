Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı batı illerinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü.
Türkiye'nin batısı yaz, doğusu ise kışa teslim...
Özellikle dağlık bölgelerde etkili olan kar yağışı, zirveleri ve yaylaları yeniden karla kapladı.
Haziran ayının ilk günü yağan kar, bölge sakinleri tarafından karşılandı.
ANİDEN BASTIRDI
Kar yağışının ardından 3197 rakımlı Kısır Dağı etekleri beyaza büründü. Tunçoluk köyünde etkili olan kar yağışı, gençler tarafından renkli görüntülerle karşılandı.
Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte bir araya gelen gençler, yörede sevilen türküyü söyleyerek oynadı.
"YAZ GELMİYOR"
Köy sakinlerinden Orhan Gürbulak, ‘‘Şu manzaraya bir bakar mısınız? Bu memlekete bir türlü yaz gelmiyor'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)