Ordu'da arılar beni tanır dedi peteklerin arasına daldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette arı kovanlarını açarak, adeta arılara meydan okudu.

PETEKLERİN ARASINA DALDI

Bölgede ve sosyal medyada ‘Balcı Abdulkadir’ olarak tanınan 43 yaşındaki Abdulkadir Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini farklı bir yöntemle sergilemek istedi. Yaklaşık 300 peteği bulunan ve arıların günün belirli saatlerinde insanları ısırmadığını iddia eden Yirmibeşoğlu, bununla birlikte kendi arılarının da kendisine asla zarar vermeyeceğini ispatlamak için, yarı çıplak bir şekilde peteklerin arasına daldı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

İçerisinde binlerce arının olduğu peteği yarı çıplak şekilde açan, arıların dilinden anlayan ve onlarla bağ kurduğunu söyleyen, peteklerini açtıktan sonra da gömleğini, atletini çıkartıp eşofmanının paçalarını da yukarı kaldıran Yirmibeşoğlu, yarı çıplak bir vaziyette binlerce arıyla adeta dans etti.

UYARIDA BULUNDU

Arılarının kendisine zarar vermediğini iddia eden Yirmibeşoğlu, bu işlemin profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini, aksi takdirde tehlikeli sonuçların ortaya çıkabileceğini de belirtti. Yaptığının kendince doğru olduğunu savunan Yirmibeşoğlu, kimsenin böyle korunmasız şekilde arıların içerisine girmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu.

''ARILARIM BAŞKALARINI ISIRABİLİR AMA BENİ TANIYORLAR

Arıların içerisine günün belirli saatlerinde girilmesi gerektiğini belirten Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıların tam öğle vaktinde çalıştıklarını, bu nedenle de insanları ısırmadığını belirtti.

Her ne kadar arıcılıkla uğraşılsa da kimsenin korunmasız ve maskesiz bir şekilde arılara dokunmaması gerektiğine vurgu yapan Yirmibeşoğlu, “Bu iş profesyonel işi. Arı bu söylediğim saatte bal alıyor, çalıştığı için de kimseye dokunmaz. Arıların içerisine neredeyse çıplak girdim, herhangi bir sorun yok. Benim arılarım beni tanıyor, ben onlarla muhabbet ediyorum, yemek yiyorum. Başkalarını ısırabilir ama bana bir şey yapmıyor. Arılarım beni ve yabancıyı tanıyorlar.” şeklinde konuştu.

''ARILARIN NE YAPACAĞI BELLİ OLMAZ, BAŞKALARINA TAVSİYE ETMEM''

Yaptığının aslında tehlikeli olduğunu ancak kendisinin bu konuda oldukça fazla tecrübeli olduğunu belirten Yirmibeşoğlu, şu ifadelere yer verdi: “Ben arılarıma güveniyorum, bana bir şey yapmaz. Başkalarına hiç tavsiye etmem çünkü bu arının ne yapacağı hiç belli olmaz. Ben yıllardır arılar ile iç içe olduğum için bana bir şey yapmadı. Ben kendim de daha önceden bazı tehlikeler atlattım. Önceden balı bile maskesiz aldığım oldu.”





''KIRMIZI VEYA SİYAH RENKLE GİRSEYDİM, HİÇ ŞANSIM YOKTU''

Arıların, siyah ve kırmızı rengi sevmediğini de belirten Yirmibeşoğlu, “Ben arıların içerisine kırmızı veya siyah renkle girseydim, hiç şansım yoktu, arılar beni vururdu. Parfüm, sabun, ter kokusu olduğu zaman arılar yine insana vurur.” dedi.

''ARILARIN YANINDA BİLE YATARIM, ONLAR BENİM CANIM''

Balcı Abdulkadir Yirmibeşoğlu, ilerleyen zamanlarda arıları ile yan yana dahi yatabileceğini, hatta başının üstünde dahi taşıyabileceğini de belirterek şu ifadeleri kullandı: “Arılarıma o kadar güveniyorum. Onlar benim canım, seslerini duymazsam rahat edemiyorum.”