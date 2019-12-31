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Bülent Arınç, Başsavcı Kocaman'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi

Yüksel Kocaman'ın dünkü sözlerine ilişkin Bülent Arınç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yanıt verdi.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 22:08..
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Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, damadı Ekrem Yeter ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi.

Twitter hesabında açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın "Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Biz onu istinafa götürdük, kararın bozulacağını düşünüyorum. Dosyada ciddi deliller vardı" sözlerine yanıt verdi.

"YARGILAMA SÜRECİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Açıklamanın "haysiyet cellatlarına malzeme verdiğini" öne süren Arınç, "Siz yargıyı ve adaleti temsil ediyorsunuz. Adli konu üzerinde isim ve olay zikrederek sübjektif görüş beyan edemezsiniz" dedi.

İki buçuk yıl süren davanın usul ve yasaya uygun devam ettiğini ve halen kesinleşmemiş bir yargı kararı olduğunu kaydeden Arınç, açıklamaların yargılama sürecini etkilemeye yönelik olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Bülent Arınç, Başsavcı Kocaman'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi

Bülent Arınç, Başsavcı Kocaman'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi

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