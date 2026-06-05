Arjantinliler mangaldan önce ızgarada biberiye yakıyor: İşte sebebi

Arjantin’in mangal kültüründe son dönemde hızla popülarite kazanan bir yöntem, profesyonel şeflerden amatör aşçılara kadar geniş bir kitle tarafından uygulanmaya başlandı.

Uzmanlar, etler ızgara paneline yerleştirilmeden dakikalar önce kömür koru üzerine atılan biberiye dallarının, salgıladığı uçucu yağlar ve aromatik duman sayesinde pişirme sürecinde kimyasal bir koku bariyeri oluşturduğunu ifade ediyor.

Neden biberiye yakılıyor?

Bu yöntemin tercih edilmesindeki en büyük etken, biberiyenin ısıyla temas ettiği andan itibaren yapısındaki aromatik bileşenleri ve öz yağları serbest bırakması. Kömürün üzerinde yavaş yavaş yanan biberiye, etrafa yaydığı hoş kokulu dumanla aynı zamanda kömür tutuşturulurken ortaya çıkan o yoğun ve keskin kokuları da tamamen nötralize ediyor.

Etin lezzetine nasıl yansıyor?

Biberiye dumanı, ızgaradaki yiyeceklere tütsülenmiş (isli) odunlarınkine benzer, hafif ve odunsu bir aroma katıyor. Etin kendi doğal tadını sert bir şekilde değiştirmese de özellikle dana eti, tavuk, domuz eti ve ızgara sebzelerin lezzet profilini çok daha zengin ve karmaşık bir hale getiriyor. Ekonomik ve uygulanması son derece kolay olan bu yöntem, gurme bir dokunuş arayanlar için harika bir alternatif sunuyor.