Arnavutköy'de çaldığı bisikleti polis merkezine götürdü

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hicret Mahallesi’nde bulunan Luxera Bahçe Port Evleri’nde Arif Mehmet Akay’a ait bisiklet, 24 Mayıs tarihinde sitenin ortak kullanım alanından çalındı.

Durumu fark eden site sakini, olayı polis ekiplerine bildirdi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLERE ULAŞTI

İhbar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinde kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Yapılan sorgulamalar sonucunda araç sürücüsü ve yanında bulunan kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

ŞÜPHELİLERDEN “TESLİM EDERİZ” YAKLAŞIMI

Polis ekiplerinin ulaştığı şüphelilerin, çalınan bisikleti teslim edebileceklerini söylemeleri üzerine süreç, farklı bir boyut kazandı. Şüpheliler, bisikleti de yanlarına alarak polis merkezine gelmeyi kabul etti.

BİSİKLETLE BİRLİKTE POLİS MERKEZİNE GELDİ

Şüpheli, çalınan bisikleti de beraberinde getirerek Yavuz Selim Polis Merkezi’ne geldi. Polis merkezinde yapılan işlemlerin ardından bisiklet, sahibi Arif Mehmet Akay’a teslim edildi.

ÇALINAN EŞYA SAHİBİNE GERİ VERİLDİ

Polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunan bisiklet, gerekli işlemlerin ardından mağdur vatandaşa iade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, hırsızlık olaylarının önlenmesi için site ve ortak alanlarda güvenlik tedbirlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

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