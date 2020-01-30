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Arnavutköy'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

Bir markete el yapımı patlayıcı atan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye 4 şüpheli ile Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen PYD/YPG terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı.

DHA | 30.01.2020 - 16:05..
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir markete, 21 Ocak günü el yapımı patlayıcı atılması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Polis ekipleri, saldırıyı terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması olan DGH (Devrimci Gençlik Hareketi)'nin yaptığını belirledi.

YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaparak İstanbul'da bulundukları tespit edildi.

PYD/YPG BAĞLANTILI 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

PKK terör örgütünün Suriye yapılanması olan PYD/YPG içerisindeki terör örgütü üyeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 3 kişi ile terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH üyesi 3 şüpheli, eş zamanlı yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütünde faaliyet gösterdikten sonra kaçarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiğini ve 2 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade eden 1 şüpheli de emniyet güçlerine teslim oldu.

7 şüphelinin, Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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