Arnavutköy’de suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde suçüstü yakalanan şahıs “ağabey su içmeye geldim” diyerek kurtulmaya çalışsa da fayda etmedi.

"SU İÇMEYE GELDİM" DİYE SIYRILMAYA ÇALIŞTI, DAYAK YEDİ

Uyuşturucu bağımlısı şahıs, akşamüstü semtteki bir iş yerini gözüne kestirdi. Etrafında dolaşarak kolaçan eden şahıs, kimsenin olmadığını düşünerek iş yerinin otoparkından içeriye girdi.

Bir süre gezindikten sonra dizüstü bilgisayarı gözünü kestiren şahıs, çalmak için teşebbüste bulundu. Ancak iş yeri sahibi şahsı fark ederek hırsızlığı engelledi. Bunun üzerine şahıs, “ağabey su içmeye geldim” diyerek kurtulmaya çalıştı.

Esnaftan suçüstü yakalanan hırsıza dayak

TEKME TOKAT DÖVÜP GÖNDERDİLER

Ancak şahsın söyledikleri inanmayan esnaf, iş yerinin içerisinde tartakladığı şahsa dışarıya çıkartarak vatandaşların gözü önünde meydan dayağı attı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların iş yerine gelmesi üzerine esnaf, şahsı tekrardan iş yerine soktu. Burada da şahsı yumruk ve tokatlarla darp eden esnaf, daha sonra salıverdi.