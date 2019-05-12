Arnavutköy’deki vahşetin arkasında miras kavgası çıktı

Arnavutköy Yassı Ören'de önceki gün alev alev yanan bir otomobilin içerisinde erkek cesedi çıkmıştı. Olayın üzerine başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, ölen kişinin Behzat T. olduğunu, şahsın kardeşi İsmail T. tarafından öldürüldükten sonra yakıldığını belirledi.

MİRAS SEBEBİYLE KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Ekipler tarafından gözaltına alınan İsmail T. suçunu itiraf etti. Zanlı İsmail T.’nin kardeşiyle aralarında babalarından kalan miras nedeniyle son dönemde anlaşmazlık olduğunu söylediği öğrenildi. Aralarında yaşanan tartışma sırasında kardeşinin kafasına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf eden İsmail T.’nin ifadesinde daha sonra cesedin içinde bulunduğu aracı yol üzerinde benzinle yaktığını kaydetti.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İsmail T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, aracın yakılmadan önceki görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Arnavutköy’deki vahşetin ardından kardeşler arasındaki miras kavgası çıktı VİDEO