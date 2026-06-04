Arnavutluk'ta turizm projesini protesto edenlere tazyikli suyla müdahale edildi

Arnavutluk'ta 1 Nisan'da başlayan lüks tatil köyü protestoları, üçüncü gününde devam ediyor.

Tiran'daki Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda toplanan binlerce protestocu, Zvernec'te bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile bağlantılı milyar dolarlık turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

GÖSTERİCİLER BAŞBAKANLIK BİNASINA YÜRÜDÜ

'Arnavutluk satılık değildir' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, buradan Başbakanlık binasına yürüdü.

Koruma altındaki bölgelerde yürütülmesi planlanan inşaat faaliyetlerine karşı çıkan göstericiler, 'Arnavutluk bizimdir' sloganları attı.

TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Gösterilerde ayrıca İsrail ve Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı sloganlar atılırken Arnavutluk polisi, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Zvernec'te projenin hayata geçirilmesinin planlandığı alanda düzenlenen gösterilerde, bölgeyi koruyan özel güvenlik şirketi çalışanları ile protestocular arasında 30 Mayıs'ta arbede yaşanmıştı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BİBER GAZI KULLANDI

Güvenlik görevlilerinin kullandığı biber gazı, hem göstericileri hem de olay yerindeki polisleri etkilemişti.

Güvenlik şirketi, olayların ardından bazı çalışanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

4 MİLYAR DOLARLIK PROJE OLACAĞI İFADE EDİLDİ

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise olayların ardından yaptığı açıklamada, projenin tüm yasal ve çevresel prosedürlere uygun şekilde ilerlediğini belirtmişti.

Bu arada, Jared Kushner ile bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.