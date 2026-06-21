Arnavutluk’ta Zvernec’teki turizm projesine karşı gösteriler 21. gününde sürüyor...

Başkent Tiran'da Arnavutluk satılık değildir sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

DONALD TRUMP BAĞLANTILI TURİZM PROJESİ

İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

YOĞUN KATILIM

Bugünkü gösteriye, çeşitli ülkelerden gelen diasporadaki Arnavutların da yoğun katılımı oldu.

Göstericilerden 50 yaşındaki Artan Cani yaptığı açıklamada, gösterilere ilerleyen günlerde de devam edeceklerini söyledi.

"BU HÜKÜMET UZAKLAŞTIRILMALI"

Cani, "Arnavutluk'ta büyük bir yolsuzluk olduğu için Almanya'dan ülkemin geleceği için geldim. Bu hükümet uzaklaştırılmalı, ülkeyi yönetecek yeni bir hükümet gelmeli. Başbakan Edi Rama'nın istifasını uzun zamandır talep ediyoruz." dedi.

İSTİFA EDENE KADAR GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

Başbakanlık binası önündeki konuşmaların ardından göstericiler, başkent Tiran sokaklarında yürüyüş yaptı.

Göstericiler, Başbakan Rama istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini ifade etti.

İDDİALARI YALANLADI

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

TAZYİKLİ SU

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

PROJE MALİYETİ 4 MİLYAR DOLAR

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.