Artvin'de ayıya nacakla direndi, canını kurtardı

Artvin Şavşat'a bağlı Cevizli köyü Kışla Mahallesi'ndeki evinin yakınında hayvanlarını otlatan Süleyman Saklar, ayı saldırısına uğradı.

Elinde bulunan nacakla kendisini korumaya çalışan Saklar, el, kol ve bacaklarından yaralandı.

Ayı, ormana yönelip uzaklaşırken, Saklar'ın yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Saklar, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

"ELLERİMİ VE KOLLARIMI PARÇALADI"

Saklar, tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:

"Hayvanlarımı evimin yanında otlatıyordum. Yolun hemen altından çıkan ayı bana saldırdı. Elimde bulunan nacakla kendimi savunmaya başladım.

Ayı ellerimi ve kollarımı parçaladı. Bacaklarıma saldırıyordu. Ben de sürekli ayının kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kendimi korumaya çalıştım.

"YERDE SÜRÜKLEDİ"

Bir süre sonra benden uzaklaştı ancak yeniden saldırdı. Bu kez beni sürüklemeye başladı. Yerde hem tekme atıyor hem de elimdeki nacakla vuruyordum.

Sonunda beni bırakıp, ormanlık alana kaçtı. Yakınlarımın olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırıldım.

Bu bölgede ayılar, her yıl vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Hayvanlarımıza zarar veriyor, evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Ben mücadele ederek kurtuldum ama burada bir çocuk ya da kadın olsaydı sonuç çok daha ağır olabilirdi."