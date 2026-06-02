Artvin’de ekiplerin 6 metrelik karla mücadelesi
Ardanuç ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda, karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yer yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.
Bahar geldi fakat yurdun yüksek kesimlerinde karlar hala erimedi.
Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin Ardanuç ile Erzurum Olur kara yolunda, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışması başlatıldı.
BAĞLANTI YOLU KAR ALTINDA
Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkiinden Erzurum'un Olur ilçesine ulaşımı sağlayan 2 bin 670 rakımlı güzergahta yürütülen çalışmada ekipler, yaklaşık 5 kilometrelik bölümde yoğun karla mücadele ediyor.
YOĞUN MESAİ HARCANIYOR
Bazı noktalarda çalışmalar güçlükle sürdürülürken ekipler, kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)