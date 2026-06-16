Artvin’de haziran ortasında karla mücadele

Artvin’de yaz mevsimi etkisini gösterirken yüksek rakımlı yaylalarda, kışın izleri hâlâ silinmiş değil. Özellikle Arhavi ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler, zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yayla yollarını yeniden ulaşıma açmak için adeta zamanla yarışıyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR KALINLIĞI METRELERİ BULUYOR

Arhavi ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde, kış aylarında etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı yayla yolları tamamen ulaşıma kapanmıştı.

Güloğlu, Nopapeny, Yurt Yaylası ve Sırt Yaylası güzergâhlarında yapılan çalışmalarda ekipler, yer yer 5 ila 6 metreyi bulan kar kütleleriyle karşılaşıyor. Bu durum, iş makinelerinin ilerlemesini zorlaştırsa da çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor.

HAZİRANDA KARLA MÜCADELE SAHADA SÜRÜYOR

Yaz mevsiminin yaşandığı günlerde karla mücadele çalışması yürütülmesi, bölgedeki zorlu coğrafi şartları bir kez daha gözler önüne serdi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar örtüsünün bulunduğu alanlarda iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karla kaplı yayla yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler büyük çaba harcıyor.

ÇALIŞMALAR FARKLI GÜZERGAHLARA KAYDIRILDI

Bölgede kar yoğunluğunun bazı noktalarda daha da artması nedeniyle ekiplerin çalışma planında değişiklik yapıldı.

Çalışmalar, Çamlıca yolu üzerinden Agara Yaylası istikametine kaydırılarak devam ettirildi. Ekipler, alternatif güzergâhlarda da yol açma faaliyetlerini sürdürerek bölgedeki ulaşımı tamamen normale döndürmeyi hedefliyor.

HEDEF: YAYLA YOLLARINI TAMAMEN ULAŞIMA AÇMAK

Yetkililer, hava koşullarının elverdiği ölçüde çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtiyor. Amaç, kış aylarında kapanan tüm yayla yollarının en kısa sürede yeniden ulaşım ağına kazandırılması.