Artvin'de horoz dövüşü yaptıranlara 508 bin TL ceza kesildi
Yusufeli'de horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 39 kişiye toplam 508 bin TL idari para cezası uygulandı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma ekipleri, horoz dövüşü yaptırılarak bahis oynandığı bilgisi üzerine operasyon yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, horoz dövüşü bahsi oynadıkları belirlenen kişilere idari para cezası uyguladı.
Bahis oynadığı tespit edilen 39 kişiye toplam 508 bin 248 lira para cezası kesildi.
42 HOROZ MUHAFAZAYA ALINDI
Operasyon sonucunda bulunan dövüştürülen 42 horoz, ekiplerce muhafaza altına alındı.
Bahisten kazanıldığı değerlendirilen 39 bin 70 liraya el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)