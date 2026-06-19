Artvin'de sileceği düzeltmek için durdu, saniyeler sonra heyelan oldu

Artvin'de son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, kara yollarında tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Yusufeli ilçesinden geçen Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri yolun bir bölümünü kapattı.

Olay sırasında bölgede bulunan bir sürücü ise adeta ölümle burun buruna geldi.

SİLECEK ARIZASI HAYATINI KURTARDI

Yusufeli'nde marangozluk yaptığı öğrenilen 24 yaşındaki Ahmet Demir, yağışlı havada seyir halindeyken aracının sileceğinde arıza meydana geldiğini fark etti. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine güvenli bir noktada durmak isteyen Demir, Yarbaşı Tüneli'ne ulaştığında aracını tünel içerisinde bulunan acil durma cebine çekti.

Aracından inerek ters dönen silecek parçasını düzeltmeye çalışan genç sürücü, farkında olmadan hayatını kurtaran bir karar vermiş oldu.

TÜNEL ÇIKIŞINDA SANİYELER SONRA HEYELAN OLDU

Demir'in aracının yanında bulunduğu sırada, tünel çıkışına yakın noktada büyük bir heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışın etkisiyle gevşeyen yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütleleri kara yoluna sürüklendi.

Kısa süre içerisinde yolun önemli bir bölümü kaya ve toprak yığınlarıyla kaplanırken, bölgede bulunanlar büyük panik yaşadı. Heyelanın meydana geldiği noktanın, Demir'in normal şartlarda birkaç saniye sonra ulaşabileceği mesafede olması dikkat çekti.

"SANİYELERLE KURTULDUM"

Yaşadığı olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Ahmet Demir, büyük bir tehlikeyi kıl payı atlattığını belirtti. Silecek arızası nedeniyle durmak zorunda kalmasının kendisini muhtemel bir felaketten koruduğunu ifade eden Demir, olayın ardından yaşadığı şaşkınlığı çevresindekilerle paylaştı.

HEYELAN SONRASI GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Olayın ardından heyelanın oluşturduğu tabloyu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Demir, tünel çıkışını kapatan kaya ve toprak yığınlarını görüntüledi. Görüntülerde yolun tamamen ulaşıma kapandığı ve heyelanın boyutunun oldukça büyük olduğu görüldü.

YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Heyelan sonrası ilgili ekiplerin bölgede inceleme ve temizlik çalışması başlattığı öğrenildi. Yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma yürütülürken, yetkililer özellikle yağışlı havalarda sürücülerin heyelan riski bulunan güzergâhlarda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.