Artvin'dfe itfaiyecilik öğrencilerine tazyikli suyla mezuniyet töreni

Artvin Çoruh Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nda mezuniyet coşkusu bu yıl da alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, mezuniyet töreninin ardından öğretim görevlilerinin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte suyla ıslatılarak mesleklerine sembolik bir başlangıç yaptı.

MEZUNİYETTE GELENEKSEL SU KUTLAMASI

2025-2026 eğitim öğretim yılında programdan mezun olan 50 öğrenci, mezuniyet töreninin ardından okul bahçesinde bir araya geldi. Program kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, mesleklerinin simgesi haline gelen itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli suyla ıslatıldı.

Etkinliğe Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Çelik ile öğretim görevlileri Sezer Yalçın ve Burak Coşkun da katıldı. Öğrenciler, yıllar süren eğitimlerinin ardından hem eğlendi hem de mesleklerine farklı bir ritüelle uğurlandı.

EĞLENCELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öğretim Görevlisi Sezer Yalçın’ın hortumla öğrencileri ıslattığı anlar, mezuniyet alanında renkli görüntüler oluşturdu. Su altında eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Ortaya çıkan görüntüler, katılımcılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede yoğun ilgi gördü.

GELENEK HER YIL DEVAM EDİYOR

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’nda geleneksel hale gelen suyla mezuniyet kutlaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılandı. Etkinlik, hem eğlenceli hem de sembolik yönüyle dikkat çekti.