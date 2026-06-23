Asansör için kazıyorlardı, çalışmalar durduruldu: Karşılarına bakın ne çıktı

Modern bir inşaat çalışması, Uruguay’ın başkenti Montevideo’nun tarihini değiştirebilecek sürpriz bir keşfe dönüştü.

Cabildo Tarih Müzesi’ne bir asansör eklemek için başlatılan kazı çalışmaları, şehrin sömürge dönemindeki günlük yaşamına dair pek çok bilinmeyeni gün yüzüne çıkardı.

Arkeolog Nicol de León’un verdiği bilgilere göre, kazı alanında farklı dönemlerden kalma yapıların yanı sıra, hem sömürge döneminden hem de bağımsızlığın ilk yıllarından kalma çok sayıda eşya bulundu.

Eski bir su kaynağı çıktı

Kazının en çok dikkat çeken keşfi ise bölgede bulunan eski bir su tedarik sistemi oldu.

Tarihçi Ana Ribeiro, suyun Montevideo için her zaman stratejik bir sorun olduğunu vurguluyor.

Özellikle surlarla çevrili şehrin kuşatma altında olduğu zamanlarda, kaliteli bir su kaynağına sahip olmanın hem sağlık hem de askeri açıdan büyük bir avantaj olduğu biliniyor.

Bu keşif, aynı zamanda bölge halkı arasında nesillerdir anlatılan popüler efsaneleri de doğrulayabilir. Araştırmacılar şimdi, bulunan bu tarihi yapının, halk arasında şifa olduğu söylenen meşhur su kaynaklarıyla bir bağlantısı olup olmadığını anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.