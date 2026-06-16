ASELSAN ile SSB arasında 780 milyon euroluk sözleşme

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik bir iş birliği kararı verildi.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşması hakkında bilgi verildi.

SÖZLEŞME TUTARI 780 MİLYON EURO

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır.

TESLİMATLAR 2028 VE 2032 ARASINDA YAPILACAK

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.