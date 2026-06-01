ASELSAN ile SSB arasında 845 milyon dolarlık sözleşme

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiini geliştirmeye devam ediyor.

Özellikle insansız hava araçları (İHA) alanında adeta bir dünya markasına dönüşen Türkiye, savunma ürünlerini çeşitlendiriyor.

Bu kapsamda en önemli kurumlardan biri de ASELSAN.

845 MİLYON DOLARLIK YENİ SÖZLEŞME

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, "kamu güvenliği haberleşme" ile "uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine" yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yeni iş anlaşmaları duyuruldu.

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında kamu güvenliği haberleşme ile uydu ve uzay sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 845 milyon dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026 yılından itibaren gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.