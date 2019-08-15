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Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.

AA | 15.08.2019 - 08:12..
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Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Sigaraya paket başı gelen zamlardan sonra bir zam daha gelebilir...

Bir paket sigara içindeki her bir dal sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 4 Temmuz'da 0.2679 TL'den 0.2895 TL'ye yükselmişti.

Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya çıkmıştı.

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

7.8 TL OLDU

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 14 Ağustos'ta alınan Cumhurbaşkanı kararı ile 0.2895 TL'den 0.3899 TL'ye çıktı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 TL olarak korundu.

Asgari maktu vergi tutarındaki artışın fiyatlara nasıl yansıyacağı ise firmalara bağlı.

ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARI NEDİR

Sigara üzerinde vergi hesaplanırken matrah olarak sigaranın perakende satış fiyatı esas alınır. Buradan geriye doğru gidilir.

KDV hesabı çok meşakkatli değildir. İç iskonto oranı ile perakende satış bedelinin %15,25’i KDV’den kaynaklı vergi yükünü ifade eder.

ÖTV’nin hesabı ise biraz daha karmaşıktır. Üç unsur vardır. Bunlar;
vergi oranı, asgari maktu vergi tutarı vemaktu vergi tutarıdır.

Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

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