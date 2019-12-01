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Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı

Emniyete götürülen şahıslara trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulanırken, iki kişinin ehliyetine el koyuldu.

DHA | 01.12.2019 - 21:26..
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16 Kasım günü Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan tünelde toplanan sürücüler, trafikte terör estirmiş ve trafiği tehlikeye düşürmüşlerdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Genel Trafiği Tehlikeye Sokma’ konusuyla ilgili şahısları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı -1

2 KİŞİNİN EHLİYETİNE EL KOYULDU

Medyada bulunan fotoğraf ve videoları inceleyen ekipler, araçların plakaları üzerinden şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen M.C.G., K.E.K., C.E., S.Y., G.A. ve E.K. isimli şahıslar asayiş şube amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıslara trafik kuralları gereğince cezai işlem uygulanırken, E.K. ve G.A. isimli şahısların ehliyetlerine el koyulduğu öğrenildi.

MAGANDALIK KAMERADA

Trafiğin felç olduğu olayda eğlencelerinden ödün vermeyen gençler, tüm bu anları ölümsüzleştirmek amacıyla saniye saniye kaydetti.

Sultangazi'de asker uğurlaması adı altında magandalık ViDEO

Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı

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