Astoria Grande, Amasra'ya 100. seferinde 1079 yolcu getirdi

Rusya’nın Soçi kentinden hareket eden “Astoria Grande” kruvaziyeri, 100’üncü seferi kapsamında Bartın’ın Amasra Limanı’na demirledi. 1079 yolcu ve 453 kişilik mürettebatıyla ilçeye gelen dev gemi, Amasra turizminde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

2022 yılından bu yana düzenli seferlerle bölgeye turist taşıyan kruvaziyer, bugüne kadar toplam 84 bin 837 yolcuyu Amasra’ya getirdi.

AMASRA LİMANI’NDA YOĞUN TURİST HAREKETLİLİĞİ

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle bilinen Amasra, kruvaziyerin gelişiyle birlikte gün boyunca yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Limana yanaşan 11 katlı gemiden inen yolcular, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından ilçeye dağıldı.

Turistlere liman çıkışında Rusça bilgilendirme broşürleri verilerek bölge hakkında yönlendirme yapıldı.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALARA YOĞUN İLGİ

Limandan ayrılan turistler, Amasra’nın simge noktaları olan Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü’nü ziyaret etti. İlçenin tarihi dokusu ve kıyı manzarası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bazı turist grupları ise Karabük’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesine tur otobüsleriyle hareket etti.

100. SEFERDE SEMBOLİK BULUŞMA

“Astoria Grande”nin Amasra’ya gerçekleştirdiği 100’üncü sefer, bölge turizmi açısından sembolik bir anlam taşıdı. Düzenli seferlerin bölge ekonomisine ve turizm hareketliliğine katkı sağladığı ifade edildi.

Amasra’ya 2022’den bu yana binlerce turisti taşıyan kruvaziyerin, günün ilerleyen saatlerinde yeniden Soçi’ye hareket edeceği bildirildi.