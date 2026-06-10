Asya basını: Türkiye'nin savunma sanayii Avrupa'nın ilgisini neden çekiyor?

Türkiye’nin savunma sanayii tüm dünyanın gündemi...

Çeşitli medya kuruluşları Türk savunma sanayii analizleri paylaşırken, bir yenisi de Asya merkezli Devdiscourse haber sitesinden geldi.

Devdiscourse, Türkiye’nin son 25 yılda savunma sanayii alanında ithalata bağımlı bir ülkeden nasıl şu anki durumuna geldiğine dair bir analiz yayımladı.

TÜRKİYE YERLİ BİR SANAYİ KURDU

Analize göre Türkiye, 20 yılı aşkın süredir devlet destekli savunma sanayii yatırımlarıyla insansız hava araçlarından zırhlı araçlara, deniz sistemlerinden gelişmiş askeri elektroniğe kadar birçok sistemi üretebilen yerli bir sanayi kurdu.

Bu dönüşüm, hızla değişen güvenlik ortamına yanıt olarak savunma yeteneklerini güçlendirmek için çaba gösteren Avrupa hükümetlerinin de dikkatini çekti.

AVRUPA GÜVENİLİR SİLAH TEDARİKÇİSİ ARIYOR

Bu değişim, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının kıta genelindeki savunma önceliklerini yeniden şekillendirmeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Avrupa ülkeleri, ABD ile aralarındaki bazı görüş ayrılıklarının ardından güvenliğe daha fazla harcama yapmaya başladı ve askeri teçhizatı hızlı bir şekilde teslim edebilecek güvenilir tedarikçiler arıyor.

TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKTI

Bu arayışta Türkiye, hem NATO müttefiki hem de büyüyen bir savunma sanayii ortağı olarak ön plana çıktı.

Analize göre Türkiye’nin savunma ihracatındaki yükseliş, bir gecede gerçekleşmedi.

YILLARCA ÇABA HARCANDI

Türkiye, kısmen tedarik kısıtlamaları, jeopolitik anlaşmazlıklar ve daha fazla stratejik özerklik arzusundan kaynaklanan bir hedef doğrultusunda, yabancı silah tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltmak için yıllarca çaba harcadı.

Sonuç olarak, uluslararası pazarlarda rekabet eden yerli bir savunma sektörü istikrarlı şekilde büyüdü.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ OLGUN BİR GELİŞİM AŞAMASINA ULAŞTI

Özellikle Türk yapımı askeri insansız hava araçları, sektörün küresel profilini yükseltirken, yerli şirketler de daha geniş bir ürün yelpazesine ve ihracat pazarına doğru genişledi.

Şu anki durumu önemli kılan şey, küresel talep artarken Türkiye’nin savunma sanayiinin daha olgun bir gelişim aşamasına ulaşmış olması.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI BAZI PROBLEMLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Ukrayna-Rusya savaşı, birçok Avrupa hükümetinin tam olarak öngöremediği bir zorluğu ortaya çıkardı: savunma üretim kapasitesi stratejik bir zaaf haline gelebilir.

Ukrayna’ya askeri yardım akışı artarken ve ulusal stoklar baskı altına girerken, birçok hükümet ekipman yenilemenin yıllar sürebileceğini fark etti.

HIZLI TEDARİK ZORA GİRDİ

Büyük Batılı savunma sanayii üreticileri, genellikle uzun üretim süreleri ve artan sipariş birikimleriyle karşı karşıya kaldı; bu da hızlı tedariki zorlaştırmaya başladı.

Bu durum alternatif tedarikçiler için fırsatlar yarattı. Türkiye’nin savunma sanayii şirketleri, pazarın belirli segmentlerinde nispeten hızlı hareket etme ve rekabetçi ürünler sunma konusunda ün kazandı.

ASKERİ TEHÇİZATTAN ÇOK DAHA FAZLASINI İFADE EDİYOR

Bu nedenle daha hızlı tedarik seçenekleri arayan ülkeler için Türkiye ön plana çıktı.

Analize göre; Türkiye’nin savunma sanayiinin genişlemesi, askeri teçhizattan çok daha fazlasını ifade ediyor.

Savunma sanayii üretimi, ekonomi ve dış politikanın giderek daha önemli bir aracı haline geldi.

SAVUNMA SANAYİİ TÜRKİYE'NİN NATO İÇİNDE VE DIŞINDA ETKSİNİ ARTIRMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Türkiye için daha güçlü savunma ihracatı, ekonomik büyümeyi desteklemenin yanı sıra NATO içinde ve dışında etkisini artırmaya da yardımcı olabilir.

Savunma ortaklıkları Türkiye için sıklıkla daha geniş siyasi ve stratejik ilişkilere dönüşerek ihracatçı ülkelere ek bir uluslararası etki kaynağı sağlayabilir.

SİYASİ GERİLİMLER

Elde edilen ivmeye rağmen Türkiye’nin izleyeceği yolun kolay olması pek olası değil.

Ankara ile bazı Avrupa başkentleri arasındaki siyasi gerilimler ortadan kalkmadı.

Güvenlik iş birliği genişlese de diğer siyasi ve diplomatik konulardaki anlaşmazlıklar, Türkiye ile Avrupa Birliği’nin bazı bölgeleri arasındaki ilişkileri şekillendirmeye devam ediyor.

SÜREKLİ YATIRIM GEREKTİREN BİR SEKTÖR

İhracat büyümesini sürdürmek; teknolojiye, araştırmaya, nitelikli iş gücüne ve üretim kapasitesine sürekli yatırım yapılmasını gerektiriyor.

Talep arttıkça üreticilerin uluslararası siparişleri iç askeri gereksinimlerle dengelemesi gerekiyor.

TÜRKİYE BÜYÜK BİR PAZARA GİRİYOR

Rekabet de bir diğer faktör. Türkiye; ABD, Avrupa, İsrail ve giderek Güney Kore’den gelen köklü savunma ihracatçılarının hakim olduğu bir pazara giriyor.

Sözleşme kazanmak sadece rekabetçi ürünler değil, aynı zamanda uzun vadeli bakım, eğitim, finansman ve siyasi güven de gerektiriyor.