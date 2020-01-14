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Ataşehir'de yol kavgası: 1 yaralı

2 sürücü arasında çıkan kavgada silahlı sürücü, tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

AA | 14.01.2020 - 13:25..
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İstanbul Ataşehir'de, Ertuğ Ertuğrul'un kullandığı 34 BD 8534 plakalı otomobile plakası alınamayan bir otomobil çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Sürücü Ertuğ Ertuğrul, aracına çarpan sürücüyü takip etmeye başladı. Takip sonucunda iki sürücü arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen saldırgan, Ertuğ Ertuğrul'u silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

TEM otoyolunda tartıştıkları sürücüye kurşun yağdırdılar

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ertuğrul olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Ertuğ'un kardeşi Eyüp Ertuğrul saldırıdan yara almadan kurtulurken, uzun süre olayın şokunu atlatamadı.

Ataşehir'de yol kavgası: 1 yaralı

OTOMOBİLE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Silahlı saldırıda otomobile çok sayıda kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada araçta ve yerde 14 boş kovan buldu.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir'de yol kavgası: 1 yaralı

Ataşehir'de yol kavgası: 1 yaralı

Ataşehir'de yol kavgası: 1 yaralı

Ataşehir'de yol kavgası: 1 yaralı

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