Atatürk büstüne saldırıya 18 yıl 8 ay hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Balduz ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, sanığın 2017 yılında, üç okuldaki Atatürk büstüne silahla ateş ettiğini ve olay yerini gösteren kamera kayıtlarıyla suçunun sabit olduğunu belirtti.

Atatürk büstüne ateş ettiler VİDEO

İŞLEDİĞİ SUÇLAR

Savcı, bu durumun dikkate alınarak sanığın üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'', ''tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme'', ''Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet'' ve ''Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma'' suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

18 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Esas hakkındaki mütalaaya karşı söz hakkı verilen sanık Balduz, suçlamaları reddederek tahliyesini ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Balduz'u dört suçtan 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adana'da; 2017 yılında Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Kanuni İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne molotofkokteyli, Meydan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Ortaokulu ve Cumhuriyet Anaokulu bahçesindeki büstlere de silahla ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Ali Balduz hakkında, 79 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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