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Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar 03.00 itibarıyla yola çıktı. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.

AA | 05.04.2019 - 03:21..
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Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu başladı. Büyük Göç adı verilen Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci gece 03.00'te başladı. Toplam 45 saat sürecek taşınma 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59'da tamamlanacak.

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

5 BİN TIRLIK YÜK TAŞINACAK

686 TIR'la taşınma gerçekleşiyor. 700 THY aracı da taşınmaya eşlik ediyor. Büyük Göç'te, Atatürk Havalimanı´ndan İstanbul Havalimanı´na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak. Taşınacak malzemeler arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatları ve çok hassas aletler de bulunuyor. 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği toplam mesafe 400 bin kilometre.

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

ÜÇ NOKTADA KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bu büyük operasyonda bin 800´den fazla çalışan görev alacak. 40 kilometrelik yolun içerisinde 5 ayrı istasyon kuruldu. Taşınma süreci için AKOM, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı olmak üzere üç farklı noktada kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezlerinde, taşınmaya konu edilen tüm unsurların temsilcilerinin 45 saat boyunca hazır bulunacak.

Atatürk Havalimanı'nda taşınma başladı

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