Bayraktar AKINCI TİHA denizdeki hedefleri tam isabetle vurdu Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 kullandığı ilk atış testinde, denizde ilerleyen hareketli bir hedefi başarıyla imha etti..

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Savunma sanayii alanında atılan adımlar Türkiye'nin göğsünü kabartmaya devam ediyor.

KAAN'ın ikinci uçuşundan sonra bir başarılı uçuş da Bayraktar AKINCI TİHA'dan geldi.

Türkiye'nin savunma teknolojisi alanında kaydettiği ilerlemeler arasında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) önemli bir test uçuşu daha gerçekleştirdi..

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden Mini Akıllı Mühimmatlar ve ASELFLIR-500 ile havalanan Bayraktar Akıncı, iki test aşamasında da başarı sağladı.

Hedefi tam isabetle vurdu

Testin ilk aşamasında, Bayraktar Akıncı 30 bin feet irtifadan deniz üstündeki sabit hedefi MAM-T ile tam isabetle vurdu.

İkinci aşama da ise milli TİHA, MAM-L ile deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı (İnsansız Deniz Aracı) yine 30 bin feet irtifadan başarıyla imha etti.

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, 50 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli başarıya imza attı.

Aselflır-500 ile nokta atışı

Daha önce de 22 Şubat’ta icra edilen test kapsamında Bayraktar Akıncı, Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen sınıfında dünyanın en iyi elektro-optik sistemi olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak ilk kez deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etmişti.

Akıncı C gökyüzünde

24 Şubat’ta gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar Akıncı C, 1 saatten fazla havada kaldı.

Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi. Bayraktar Akıncı C, 2 X 850 HP olmak üzere toplamda 1700 HP sahip olduğu güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyeti muharip platformu olacak.

İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar Akıncı TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi. Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar Akıncı A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar Akıncı B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)