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Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

Aydın’ın Efeler ilçesi Dalama Mallesi’nde bulunan Atatürk büstünün bakımsız hali tepki çekti.

İHA | 05.06.2019 - 02:25..
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CHP'li Aydın Belediyesine bağlı Efeler ilçesineki Dalama Mahallesi’nde bulunan Atatürk büstü adeta kaderine terkedilmiş bir vaziyette duruyor. Bakımsız bir vaziyette bulunan heykel, çevredekilerin de tepkisine neden oluyor.Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR

Büstün alt kısmında bulunan mermerler kırılırken, üzerindeki Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün bulunduğu alan büyük zarar gördü. Vatandaşların tatlı su ihtiyaçlarını karşıladıkları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşmelerin yan kısmında bulunan büstün onarılmasını talep edildi.
Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

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