Atatürk heykelinin bakımsız hali tepki topladı

CHP'li Aydın Belediyesine bağlı Efeler ilçesineki Dalama Mahallesi’nde bulunan Atatürk büstü adeta kaderine terkedilmiş bir vaziyette duruyor. Bakımsız bir vaziyette bulunan heykel, çevredekilerin de tepkisine neden oluyor.

BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR

Büstün alt kısmında bulunan mermerler kırılırken, üzerindeki Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünün bulunduğu alan büyük zarar gördü. Vatandaşların tatlı su ihtiyaçlarını karşıladıkları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşmelerin yan kısmında bulunan büstün onarılmasını talep edildi.

















