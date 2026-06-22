Audi A8 yollara veda ediyor: Son versiyon tanıtıldı

Audi, simgeleşmiş sedan modeli A8'in dördüncü neslinin üretimini bu yıl sonlandıracağını resmen açıkladı.

Bu veda doğrultusunda Audi Japonya, koleksiyon değeri taşıyan ve sadece 88 adetle sınırlı olan A8 Final Edition modelini tanıttı.

S8 ESİNTİLİ GÜÇLÜ VE SPORTİF PERFORMANS

Yeni versiyon, kaputunun altında 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik V6 turbo beslemeli güçlü bir motor barındırıyor.

Araçta 10 mm alçaltılmış adaptif havalı süspansiyon, 21 inçlik özel jantlar ve Audi S8 modelinden alınan kırmızı fren kaliperleri yer alıyor.

Gümüş-gri tonlardaki iç mekanda masaj özellikli koltuklar ve 23 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi standart olarak sunuluyor.

Dört farklı gövde rengiyle koleksiyonerlerin beğenisine sunulan bu özel serinin başlangıç fiyatı yaklaşık 100 bin dolar olarak belirlendi.

A8 modelinin üretim hatlarına veda etmesiyle birlikte markanın en prestijli modeli rolünü bu yaz dünya prömiyeri yapılacak olan büyük SUV modeli Audi Q9 devralacak.