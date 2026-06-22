"Türkiye Diri Fay Haritası" 13 yıl sonra güncellendi

Türkiye bir deprem bölgesi...

Son aylarda Türkiye genelinde art arda yaşanan depremler, fay hatlarının geçtiği bölgeleri yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçtiğimiz aylarda pe peşe meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar, bulundukları yerin deprem riski ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelendi.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık, MTA'nın ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağladığı veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası'nın 13 yıl sonra güncellendiğini bildirdi.

TANITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Yanık, Bilimsel Etkinlikler Haftası ve MTA Genel Müdürlüğü 91. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında "Türkiye Diri Fay Haritası-2026"nın tanıtım programındaki konuşmasında, yeni harita sürümünün kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.

AYRINTILI SAHA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yanık, haritanın 2013'te yayımlanmasından bu yana geçen 13 yılda, ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik çalışmalarla önemli büyüklükte veri birikiminin sağlandığına dikkati çekti.

DİRİ FAY SAYISI 700'E YÜKSELDİ

2022'de yatırım programına alınan güncelleme projesinin, yoğun bir emeğin ardından tamamlandığına işaret eden Yanık, "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi.

Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

HARİTADA ANA FAY ZONLARI DAHA AYRINTILI İŞLENDİ

“Türkiye Diri Fay Haritası-2026”da ülkenin başlıca aktif tektonik kuşakları daha ayrıntılı biçimde yer aldı.

Haritada özellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu, Marmara Denizi’nden başlayarak Karadeniz’in güneyi boyunca doğuya uzanan en önemli diri fay sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Doğu Anadolu Fay Zonu ise Hatay’dan başlayıp Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Bingöl üzerinden kuzeydoğuya uzanan geniş bir aktif fay kuşağı olarak gösteriliyor.

Batı Anadolu ve Ege Bölgesi’nde ise çok sayıda kısa ve orta uzunlukta fay segmentinin yoğun biçimde haritalandırıldığı görülüyor.

Anadolu’nun iç kesimlerindeki diri faylar da önceki çalışmalara göre daha ayrıntılı şekilde veri tabanına işlendi.

Yeni haritada Marmara Bölgesi, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batı uzantıları nedeniyle yine kritik bölgeler arasında yer alıyor.

Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve Balıkesir çevresindeki yoğun fay sistemleri dikkat çekiyor.

Doğu Anadolu’da ise özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından daha yakından incelenen fay sistemleri, geniş bir zon halinde haritada yer buluyor.

Bingöl, Van Gölü çevresi, Erzurum-Kars hattı ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki aktif yapılar da diri fay yoğunluğunun yüksek olduğu alanlar arasında gösteriliyor.