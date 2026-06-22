İngiltere’de ekonomik ve idari kriz, her geçen gün büyüyor.

2008 krizi ile ekonomisi ciddi bir hasar alan ve uzun yıllardır içinden çıkılmaz bir hale gelen İngiltere, tekrar başbakan seçmeye hazırlanıyor.

KEIR STARMER İSTİFA ETTİ

İşçi Partisi milletvekillerinin Andy Burnham’ın parti liderliğine geçmesi için parti içinde ve kamuoyunda oluşan yoğun baskının ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifa etti.

Keir Starmer’ın göç, artan vergiler ve kamu hizmetlerini iyileştirme vaadini gerçekleştirememesi gibi sorunlar nedeniyle popülaritesi giderek azaldı.

SON 10 YILDA GÖREVDEN AYRILAN ALTINCI BAŞBAKAN

Başbakan Starmer’ın istifası, onun İngiltere’de son 10 yılda görevden ayrılan altıncı başbakan olmasına yol açtı.

"CİDDİ ŞEKİLDE BAŞARISIZ OLDU"

ABD Başkanı Donald Trump, dün İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Keir Starmer İngiltere Başbakanı görevinden istifa edecek. Göç ve enerji gibi iki çok önemli konuda ciddi şekilde başarısız oldu. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK KAYIP YAŞADILAR

İşçi Partisi, mayıs ayının başında yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde, özellikle Reform UK ve Yeşiller Partisi karşısında büyük kayıplar yaşamıştı.

Seçimlerde İşçi Partisi, yerel meclislerde bin 200'den fazla sandalye kaybederken güçlü bir çıkış yakalayan Reform UK, bin 300'den fazla sandalye kazanmış ve 13 belediyede kontrole sahip olmuştu.

TAKVİM BELİRLEME ÇAĞRISI

İngiliz basını, seçimlerde yaşanan hezimetin ardından Starmer'ın başbakanlık görevini sürdürmesinin giderek daha zor hale geldiğini ve İşçi Partisi'nden 70'i aşkın milletvekili ve kabinedeki çok sayıda bakanın, Starmer'a istifa etme ya da görevden ayrılmasına ilişkin takvim belirleme çağrısı yaptığını yazmıştı.

MANDELSON'UN ATANMASI NEDENİYLE DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Starmer, aynı zamanda kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri ortaya çıkan İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson’ın bu göreve atanması konusundaki güvenlik açığı nedeniyle de eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Son 10 Yılda İstifa Eden İngiltere Başbakanları:

David Cameron (2010–2016): Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılıp ayrılmamasının oylanacağı 2016 yılındaki Brexit referandumunda, “AB’de kalma” yönünde kampanya yürütmüştü. Referandumdan “Ayrılma” (Brexit) kararı çıkması üzerine Haziran 2016’da istifasını sundu.

Theresa May (2016–2019): David Cameron’ın ardından göreve gelen May, hazırladığı Brexit ayrılık anlaşmasını Birleşik Krallık Parlamentosu’ndan bir türlü geçiremedi. Kendi partisinden gelen yoğun baskıların ve siyasi tıkanıklığın ardından 2019 yılında istifa etmek zorunda kaldı.

KURAL İHLALLERİ VE ETİK KRİZLER

Boris Johnson (2019–2022): COVID-19 pandemisi döneminde Başbakanlık konutunda düzenlenen ve kuralları ihlal eden partiler (“Partygate” skandalı) ile hükümetindeki diğer etik krizler nedeniyle kabinesindeki bakanların topluca istifa etmesi üzerine Temmuz 2022’de görevinden çekildi.

YALNIZCA 45 GÜN BAŞBAKANLIK YAPABİLDİ

Liz Truss (2022): Boris Johnson’ın ardından göreve gelen Truss, hükümetinin açıkladığı radikal vergi indirimi paketinin piyasalarda büyük bir ekonomik çalkantıya yol açması nedeniyle yalnızca 45 gün görevde kalabildi. Bu süreyle İngiltere tarihindeki en kısa süre görev yapan başbakan olarak istifa etti.

TARİHİ YENİLGİ ALDI

Rishi Sunak (2022–2024): Liz Truss sonrası göreve gelen Sunak, Temmuz 2024’te yapılan genel seçimlerde lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin tarihi bir yenilgi alması üzerine hem başbakanlık görevinden hem de parti liderliğinden istifa etti.

YENİ BAŞBAKAN KİM OLACAK?

Şu anki tablonun en güçlü figürü, İşçi Partisi milletvekili Andy Burnham.

Parlamentoya dönüşüyle birlikte Starmer’ın yerini alacağına kesin gözüyle bakılan Burnham, partinin birçok kanadı tarafından şimdiden favori ilan edilmiş durumda.

İngiltere’yi en geç Eylül 2026'ya kadar sürecek, hem ekonomik dengeleri hem de uluslararası ilişkileri derinden etkileyecek bir yaz bekliyor.

Yeni başbakan netleşene kadar Keir Starmer geçici olarak görevine devam edecek.