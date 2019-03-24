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Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Kimliği belirsiz kişinin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Polis, ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA | 24.03.2019 - 22:55..
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Malatya'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, Sami K.'nın yaşadığı evin önüne gelip, yanındaki av tüfeğiyle binaya doğru rastgele ateş etti. Binada oturanların panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı, apartman duvarlarında delikler meydana geldi.

Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Sami K., sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı

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