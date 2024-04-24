FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gece saatlerinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 01.15 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 TT 8239 plakalı kamyon ile 34 CBR 991 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaşanan çarpışma sonucu kamyon köprü üzerinde yan yattı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

2 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kazada araçlarda bulunan 2 yaralı şahıs, kurtarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kaza sonrası köprü üzerinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)