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Avcılar'da parkın tel örgülerini çalmak istediler

İstanbul Avcılar'da bulunan bir parktaki çit ve tel örgüler, iki kişi tarafından güpegündüz çalındı. Ancak ihbar üzerine bölgeye gelen ekipleri, iki şüpheliyi yakaladı.

DHA | 27.05.2019 - 13:38..
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Tahtakale Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler polisi aradı.

Avcılar'da parkın tel örgülerini çalmak istediler

İKİ ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İdari yönden Avcılar’a bağlı olmasına rağmen güvenlik açısından Başakşehir Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan mahalleye kısa sürede polis ekibi gönderildi. Gönderilen ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Avcılar'da parkın tel örgülerini çalmak istediler

Avcılar'da parkın tel örgülerini çalmak istediler ViDEO

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