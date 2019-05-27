Bankanın bugün gerçekleştirilen genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Türk siyasetinin yakından tanığı bir isim oldu.

Seçim sonuçları, Sarı Yelekliler eylemleri yüzünden görevinden ayrılması beklenen Macron'un hala arkasında önemli bir destek olduğu gösteriyor.

6

Avcılar'da parkın tel örgülerini çalmak istediler

İstanbul Avcılar'da bulunan bir parktaki çit ve tel örgüler, iki kişi tarafından güpegündüz çalındı. Ancak ihbar üzerine bölgeye gelen ekipleri, iki şüpheliyi yakaladı.