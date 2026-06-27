Avrupa basını: İran savaşı Türkiye’yi Körfez’in en değerli savunma ortağı haline getirdi

Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki başarıları tüm dünyanın gündeminde.

ABD ve İran arasında çıkan savaş, Körfez ülkeleri için savunma sanayii alanında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

ABD’nin tahmin edilemeyen hareketleri, İran’ın füzeler ile tüm bölgeyi hedef alması, Körfez ülkelerini yeni müttefikler aramaya itti.

Belçika basınından Modern Diplomacy, İran-ABD savaşı sürecinde Türkiye’nin Körfez ülkeleri için artan önemine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

2026 SONUNA KADAR 11 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

Habere göre 2016 yılında Türkiye’nin savunma ihracatı 1,67 milyar dolar seviyesindeydi.

2026 yılının sonuna kadar bu rakamın 11 milyar doları aşması bekleniyor.

KÜRESEL GÜVENLİK MİMARİSİ

Bu yüksek büyüme bir ülkenin küresel güvenlik mimarisindeki konumunu yeniden yazan türden bir dönüşüm.

Bu dönüşüm, Türkiye’nin yerli üretime yönelik bilinçli yatırımlar yapması ve iki savaşın bu yatırımların karşılığını verecek talebi ortaya çıkarması sayesinde gerçekleşti.

SAHA 2026 BÜYÜME VE GELİŞİMİN EN BÜYÜK KANITI

Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 savunma fuarı, Türk savunma sanayii alanındaki büyüme ve gelişimin en büyük kanıtı.

Tüm dünyanın takip ettiği devasa fuara 120 ülkeden yaklaşık bin 800 şirket katıldı.

ZİYARETÇİLER TÜRKİYE'NİN SON MODEL SİLAHLARINI GÖRME İMKANI BULDU

150 binden fazla fazla ziyaretçi fuar alanını gezerek Türkiye’nin son model silahlarını görme imkanı buldu.

182 ayrı anlaşma kapsamında 8 milyar dolarlık ihracat anlaşması imzalandı.

TÜRKİYE, BATILI VE ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN HAKİM OLDUĞU MASADA ENDONEZYA İLE İLK İHRACAT ANLAŞMASINI İMZALADI

Türkiye’nin jet motorlu gizli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Batılı ve Çinli üreticilerin on yıllardır hakim olduğu üst düzey savaş havacılığı pazarına bir atılım yaparak Endonezya ile ilk uluslararası ihracat anlaşmasını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fuarı bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ

Türkiye, savunma sanayii alanında bölgesel bir güçten artık küresel bir yükselen güç haline gelmeye başladı.

Artık Körfez ülkeleri, Orta Asya ülkeleri Türkiye ile iş birliğini artırarak Türkiye ile yakın ilişkiler izliyor.

VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK

Türkiye önümüzdeki yıllarda bu şekilde devam ederse savunma sanayii alanında vazgeçilemez bir ortak haline gelecek.

Dünyada artan silahlanma, ülkeler arası belirsizlikler, ülkeleri Türkiye’ye yönlendiriyor.