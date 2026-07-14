Avrupa Birliği nüfusu 2029'dan itibaren azalacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından hazırlanan "AB'de Demografik Dönüşüm: Değişimi Anlamak ve Sonuçlarına Uyum Sağlamak" başlıklı rapor yayımlandı.

Raporda, AB nüfusunun 1960 yılında 354,5 milyon seviyesinde olduğu anımsatılarak bunun 2025 yılı başında 450,6 milyona ulaştığı, nüfus artış hızının ise son yıllarda belirgin şekilde yavaşladığı belirtildi.

NÜFUS DÜŞECEK

AB nüfusunun 2029 yılında 453,3 milyon kişiyle zirveye ulaşmasının öngörüldüğüne dikkatin çekildiği raporda, bunun ardından ise uzun süreli düşüş sürecine girilmesi beklendiği kaydedildi.

Raporda, Birlik nüfusunun 2050'de yaklaşık 445 milyona, 2100 yılında ise 398,8 milyona gerileyerek bugünkü seviyesinin yaklaşık yüzde 11,7 altına ineceği tahmin edildi.

AB'de doğum ve ölüm farkı olan doğal nüfus artışının 2012 yılından bu yana negatif olduğu hatırlatılan raporda, son yıllardaki nüfus artışının büyük ölçüde göçten kaynaklandığı aktarıldı.

YAŞLANMA EĞİLİMİ HIZLANIYOR

Raporda, Avrupa'nın hızla yaşlandığına da dikkati çekilerek AB'de ortanca yaşın, 2025 itibarıyla 44,9'a yükseldiği bildirildi.

AB'de en genç nüfus yapısına sahip ülkenin 39,6 ortanca yaş ile İrlanda olduğu belirtilen raporda, en yaşlı nüfusa sahip ülkenin ise 49,1 ortanca yaş ile İtalya olduğu kaydedildi.

Yaşlanma eğiliminin gelecek yıllarda daha da hızlanacağına dikkatin çekildiği raporda, ortanca yaşın 2100 yılına kadar 51,5'e çıkmasının beklendiği, bugün nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturan 65 yaş ve üzerindekilerin payının 2050'de üçte bire yaklaşacağı ifade edildi.

Raporda, 80 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının ise mevcut yüzde 6 seviyesinden 2100 yılında yüzde 15'in üzerine çıkacağı öngörüldü.

2025 yılında AB'de her 100 çalışma çağındaki kişiye karşılık 34 yaşlı düştüğü anımsatılan raporda, bu oranın 2050 yılında 50'nin üzerine çıkacağı, 2100 yılına gelindiğinde ise 60'ı aşacağı tahmin edildi.

YAŞAM KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Raporda, doğuşta beklenen yaşam süresinin, sağlık hizmetleri ve yaşam koşullarındaki iyileşmeyle birlikte 2024 yılında 81,5 yıla yükseldiği hatırlatıldı.

Kadınlarda ortalama yaşam süresinin 84,1 yıl, erkeklerde ise 78,9 yıl olduğu ifade edilen raporda, 2100 yılına kadar kadınlarda yaşam süresinin 90 yılı, erkeklerde ise 86 yılı aşmasının beklendiği kaydedildi.