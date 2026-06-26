Avrupa kavruluyor: Termometreler 40 derecenin üzerine çıktı

Almanya’da etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, ülke tarihinde yeni bir sıcaklık rekorunu beraberinde getirdi.

ALMANYA TARİHİ REKOR KIRDI

Alman Meteoroloji Dairesi’ne (Deutscher Wetterdienst) göre, Saarbrücken kentinin Burbach bölgesinde termometreler yerel saatle 17.00’de 41,3 dereceyi gösterdi. Böylece Almanya’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık ölçülmüş oldu.

Daha önceki rekor, 25 Temmuz 2019’da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Tönisvorst ve Duisburg-Baerl bölgelerinde kaydedilen 41,2 dereceydi. Yetkililer, hafta sonu bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

KLİMA SİSTEMİ ARIZALANDI SEFER DURDU

Aşırı sıcaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Kuzey Ren-Vestfalya’daki Bonn yakınlarında 475 yolcunun bulunduğu bir tren, klima sistemindeki arıza nedeniyle seferini tamamlayamadı. Yolcular güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yetkililer, iki yolcunun aşırı sıcak nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığını, bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Polis, trenin yalnızca klima sisteminde değil, fren ve kompresörlerinde de sıcaklığa bağlı arızalar meydana geldiğini bildirdi.